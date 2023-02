L'Amazon dei gadget tech ECONOMICI che non pensavi: 6 chicche a meno di 15€

Particolari per una peculiarità ben precisa, utili ed economici. Questi 6 gadget tech, che adesso da Amazon prendi a meno di 15€, sono dei prodotti super interessanti. Scegli i tuoi preferiti e completa l’ordine finché sono in promozione, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un particolarissimo speaker audio Bluetooth compatto e potente nel suono, con moschettone per portarlo sempre con sé. Iconico nel design, è resistente al contatto accidentale con l’acqua ed integra persino un microfono: oltre ad ascoltare la tua musica preferita, potrai anche utilizzarlo per parlare al telefono mantenendo le mani libere. Prendilo a 13,99€ appena.

L’accendino elettrico è una vera genialata, perfetto per chi puntualmente non si accorge che è finito il carburante di quello “standard”. Questo dispositivo funziona in modo completamente elettrico e – quando la batteria integrata è scarica – basterà un attimo per ricaricarla tramite cavo USB. Un prodotto utile e sfizioso: non dovrai più cambiare o comprare accendini, basterà ricaricare lui! Prendilo in promozione a 14,99€ appena.

Un powerbank super slim ed elegante nel design, perfetto da utilizzare mentre sei in giro ed hai bisogno di ricaricare il tuo smartphone. Ben 10.000 mAh a disposizione per ricaricare i tuoi dispositivi tramite le diverse porte USB integrate. Pratico e utile, puoi prenderlo a 14,99€ appena.

Una praticissima chiavetta USB con ben 128GB di spazio di archiviazione a disposizione per custodire e spostare super velocemente i tuoi file. Dalla sua una peculiarità che lo rende ancora più utile: la doppia uscita. Infatti, a disposizione hai sia un’uscita USB A sia una USB C. Questo significa che potrai agevolmente collegarla a smartphone, tablet e PC senza bisogno di utilizzare alcun adattatore. Comodissima, e con tanto spazio a disposizione, puoi prenderla a 10,95€ in promozione.

Questi auricolari Bluetooth di SBS sono particolarissimi, oltre che unici nel design. Infatti, sono realizzati per il 40% utilizzando materiale biodegradabile e quindi più sostenibile. Nello specifico: “Gli auricolari e la basetta sono composti al 40% da materiali biodegradabili mentre la confezione Plastic Free è realizzata interamente in carta riciclata e l’inchiostro utilizzato è eco-compatibile“. Naturalmente, funzionano come altri wearable di questo tipo: li abbini tramite Bluetooth al tuo smartphone e puoi usarli per ascoltare musica o parlare al telefono mantenendo le mani libere. Un gadget decisamente particolare, che puoi prendere a 11,53€ appena.

Per finire, con un piccolissimo investimento, potrai concederti lo sfizio di provare un paio di cuffiette con suono a conduzione ossea. Grazie a questa tecnologia, di fatto le orecchie non vengono “tappate” da alcuna cuffietta, ma rimangono libere. In questo modo, mentre ascolti la musica che ti piace di più, resti anche a contatto con l’ambiente esterno, percependo suoni e rumori. Wearable come questi risultano super utili, ad esempio, nel momento in cui fai sport all’aperto: in quei casi, isolarti completamente può risultare parecchio rischioso. Con questo wearable invece non ci sarà alcun problema. Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 13,99€ appena: una cifra bassissima, considerando la particolarità del prodotto.

Insomma, non necessariamente la tecnologia deve avere prezzi inaccessibili. Le opportunità interessanti su Amazon non mancano di certo a questi 6 particolari gadget tech, tutti a meno di 15€ perché in sconto, ne sono la prova. Scegli i tuoi preferiti e – se sei abbonato ai servizi Prime – godi anche di spedizioni rapide e gratuite.

