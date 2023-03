L'Amazon che non immagini: 5 BOMBE TECH di marca a meno di 25€

Su Amazon ci sono delle chicche ben nascoste, che proprio non immagini di portare a casa un prezzo così basso. Dai un’occhiata a questi 5 gadget tech a meno di 25€, tutti di qualità e super utili. Attualmente sono in sconto ed è per questo che puoi pagarli così poco. In più, godi anche di spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Questo è il più potente ripetitore di segnale Wi-Fi prodotto da Xiaomi. Supporta appieno il dual band (2,4/5Ghz) ed è quindi perfetto per qualsiasi dispositivo tu abbia in casa. Si tratta della soluzione ideale per ampliare la portata del segnale Wi-Fi del router che hai a casa: basta veramente poco per installarlo, non servono competenze specifiche e otterrai subito una rete senza fili molto più potente e stabile. In promozione lo porti a casa a 18,99€ (prezzo finale visualizzato prima del pagamento).

Restando nel campo dei prodotti Xiaomi, questo speaker wireless senza fili è un portento. Dotato di batteria integrata ricaricabile, puoi portarlo sempre con te e ascoltare la musica che ami di più in qualsiasi momento. Non solo questo: è anche un valido sistema di vivavoce portatile. Tutto quello che occorre fare e abbinarlo in Bluetooth al tuo smartphone e poi potrai dare il via al divertimento. Bellissimo sotto il punto di vista estetico, resiste senza problemi al contatto accidentale con l’acqua. Completa l’ordine adesso per prenderlo a circa 19€, sarà il tuo perfetto compagno per l’estate.

Se sei alla ricerca di un ottimo paio di auricolari Bluetooth senza fili, che però non costino tanto, approfittare di questa occasione firmata OPPO è senz’altro un’ottima idea. Design in ear, vestibilità comodissima ed eccezionale qualità in ascolto musicale. Un prodotto perfetto anche per parlare al telefono e dotato di ottima autonomia energetica. Non mancano i controlli touch e un’estetica sobria ed elegante. Incredibilmente in sconto a prezzo bassissimo, puoi portarli a casa a 19,99€ (sconto 60%).

Realme Band 1 è lo smart band perfetto per chi cerca un ottimo assistente da polso, che abbia dalla sua anche un prezzo super accessibile. Un modello certamente base di gamma, ma non per questo mancante delle funzionalità principali. Gestisci dal polso tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, ti affidi a lui per monitorare i risultati dell’attività sportiva e non solo. Infatti può tenere sotto controllo il battito cardiaco e la qualità del riposo notturno. Ampio il display ad alta visibilità e ottima l’autonomia energetica. Approfittando dello sconto del momento puoi portarlo a casa a 20€ circa soltanto.

Per finire un prodotto 2 in 1 firmato Samsung. Questo particolare gadget ti permetterà non solo di sanificare diverse tipologie di oggetti, ma anche di ricaricare lo smartphone tramite un sistema wireless. L’utilizzo è semplicissimo: aprendolo, può inserire all’interno piccoli oggetti come chiavi, dispositivi di elettronica, lo stesso smartphone e altri prodotti. Dopo aver chiuso il coperchio, basterà premere un pulsante per far partire il processo di sanificazione tramite raggi UVC. Renderai molto più sicuri i tuoi prodotti, liberi da quel tipo di sporcizia che non si vede. Il coperchio stesso però non è assolutamente da sottovalutare. Infatti, se il tuo smartphone supporta la ricarica senza fili, basterà appoggiarlo sopra per far partire la ricarica stessa. Una soluzione 2 in 1 praticissima e di ottima qualità, che in promozione ti accaparri a 15 € circa appena.

