L'Amazon che NON CONOSCI: meno di 10€ per questi gadget tech nascosti

C'è una parte di Amazon dove albergano super affari, poco visibili e ben nascosti. Puoi trovare anche gadget tech e ho deciso di elencarti 5 utilissimi esempi a meno di 10€.

Amazon: 5 gadget tech a meno di 10€ da prendere al volo

Una selezione rapida di 5 prodotti, a mio avviso tutti utili, che puoi prendere a prezzo ridicolo. Dai un'occhiata!

Un sistema smart per la tua auto, tutto in uno! Connessione Bluetooth allo smartphone, una porta USB A per la ricarica, una per inserire memorie esterne e un sistema di vivavoce. Tutto quello che occorre per usarlo e una vecchia autoradio con radio FM e una porta accendisigari. Una prodotto super utile, che puoi portare a casa a 9,99€: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “

Un hub USB compattissimo, l'ideale da portare in giro e usare sul tuo portatile all'occorrenza. Da una porta, ne ottieni subito 3 di tipo 3.0. Anche questa è una genialata, che prendi a 6,99€ appena.

Un cavo USB 3 in 1, che è di pazzesca utilità. Un solo prodotto, tutte le uscite che ti servono: microUSB, Lightning (per iPhone e iPad) e USB C. In un solo colpo, ricarichi da uno a 3 dispositivi contemporaneamente, non importa quale modello sia. La cosa interessantissime? Puoi prenderlo a 5€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine velocemente.

Questo dispositivo ti permette di portare la connessione Bluetooth dove purtroppo manca. Ad esempio: sull'autoradio oppure su quelle magnifiche casse audio, che suonano ancora benissimo, ma non hanno il wireless. Addirittura, puoi usarlo anche come un vero e proprio sistema di vivavoce, collegandolo allo smartphone. Prendilo a 9,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “YF3YXSBA”

Per finire, un oggetto che non solo è praticissimo, è anche bellissimo! Lo scaldatazza USB dovrebbe essere su qualsiasi scrivania, pronto a mantenere calde le tue bevande anche nei giorni più freddi. La sua peculiarità è nel design: è veramente incredibilmente bello. Puoi portarlo a casa a 9,99€ appena da Amazon.

Non dirmi che questi gadget tech, tutti a meno di 10€, non ti hanno colpito! Come vedi, sono su Amazon e costano pochissimo: tempo di scegliere quelli che ti piacciono di più e approfittarne.