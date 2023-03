L'Amazon che NON conosci: 5 cose utili a meno di 3€ (super promo scorta)

C’è un modo furbissimo per fare ottimi affari su Amazon: basta profittare delle promo scorta. Si tratta di occasioni di risparmio, basate sull’acquisto di più unità di uno stesso prodotto. Ovviamente, anche le confezioni multiple, hanno un prezzo molto contenuto. Per farti un’idea di quanto siano convenienti, ho selezionato cinque occasioni assolutamente imperdibili. La singola unità di ogni prodotto costa meno di 3€ e ricevi tutto a casa con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Dai subito l’occhiata e scegli adesso i tuoi preferiti.

Questi adatti per smartphone, tablet e PC non sono assolutamente da sottovalutare. Piccoli e compatti, se ad esempio li colleghi allo smartphone (o tablet), ottieni immediatamente una porta USB di tipo A, perfetta per collegare periferiche che diversamente non potresti connettere. Ad esempio puoi collegare una memoria esterna, una tastiera, un mouse e non solo ancora, questo adattatore poi utilizzarlo in abbinata al tuo MacBook Pro di recente generazione, che magari assolo porte USB C. La confezione da 4 pezzi, la prendi a 5,99€: 1,50€ al pezzo!

Chieti robustissimi cavi sono perfetti per la ricarica super rapida. Infatti entrambe le uscite sono di tipo USB C. Non hanno una lunghezza del cavo standard, sono più corti e risultano l’ideale – per esempio – da abbinare al tuo powerbank. La loro struttura è particolarmente robusta, grazie alla copertura in nylon e alle estremità rinforzate. La confezione da 3 pezzi la prendi a 8,99€: meno di 3€ al pezzo!



Questi organizer di cavi saranno perfetti per averli finalmente tutti in ordine e non più sparsi sulla scrivania e difficili da reperire. Ogni organizzatore può gestire fino a ben 4 cavi e sono praticissimi. La confezione da 2 la prendi a 3,99€: meno i 2€ per ogni unità!



Questa torcia compatta risulterà utilissima in una marea di contesti. La porti sempre con te e, in caso serva illuminare in modo importante, puoi affidarti a questa pratica lampada. Un prodotto con un bel design e utilissimo, che adesso puoi prendere nella confezione da 4 pezzi a 11,99€: circa 3€ a ogni pezzo.

Un tampone rapido antigenico, da eseguire al volo in casa, in qualsiasi momento tu abbia un dubbio. Quello di Clungene è un test di ottima qualità, facilissimo da eseguire in autonomia e assolutamente certificato CE. La confezione da 25 unità la prendi a 7,99€ appena: circa 0,32€ per ogni test!

Visto che eccezionali affari si possono fare su Amazon sfruttando le promo scorta? A meno di 3€ l’uno, questi prodotti sono imperdibili! Approfittane al volo, si tratta di occasioni a tempo limitato.

