L'AMATISSIMA Xiaomi Smart Band 8 costa una SCIOCCHEZZA su Amazon

In ambito wearable Xiaomi è uno dei maggiori brand al mondo, merito senza ombra di dubbio della serie di smartband super economiche; quest’oggi l’eccellente Xiaomi Smart Band 8 è in vendita su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente.

Infatti, spendendo la cifra regalo di appena 39€ con tanto di consegna gratuita con i servizi Prime di Amazon, il wearable del colosso cinese è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze senza costringerti a spendere una fortuna.

La smartband economica Xiaomi Smart Band 8 è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente

Nonostante il costo super economico la smartband di Xiaomi ha tutto ciò che ti aspetti da un wearable di fascia alta: è realizzata con telaio in metallo, monta una batteria che ti accompagna facilmente per ben 16 giorni di fila, dispone di un bellissimo pannello AMOLED da 1.62 pollici ed è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Leggera e comodissima da indossare Xiaomi Smart Band 8 dispone di più di 200 quadranti interattivi, monta un sensore HR in grado di registrare la frequenza cardiaca e la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue) ed è anche in grado di tracciare le funzionalità più importanti durante tantissimi tipi di allenamenti differenti.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello di Amazon la stupenda smartband di Xiaomi ora che la paghi davvero una sciocchezza; è il regalo di fine anno perfetto per restare in forma o per avere la giusta motivazione a fare dell’attività fisica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.