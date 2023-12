L'altoparlante Bluetooth Creative Muvo Go è in offerta ad un ottimo prezzo

Il nuovo altoparlante Bluetooth Creative MUVO Go, impermeabile con certificazione IPX7, è un compagno ideale per le tue avventure all’aperto. Attualmente in offerta su Amazon a 49,99€, grazie a un coupon sconto di 10€, questo dispositivo è progettato per resistere alle condizioni meteorologiche avverse, rendendolo perfetto per escursioni in montagna, feste in piscina e altre attività all’aria aperta.

Una delle caratteristiche distintive di questo altoparlante è la sua straordinaria durata della batteria, che raggiunge fino a 18 ore. Questo ti consente di goderti la riproduzione musicale senza interruzioni durante le tue avventure. Basta caricarlo completamente con il cavo di ricarica USB-C incluso e sarai pronto per la prossima avventura.

La certificazione IPX7 garantisce che il Creative MUVO Go sia resistente all’acqua, permettendoti di utilizzarlo sia in ambienti interni che esterni, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Puoi sperimentare la libertà di movimento grazie alla connessione Bluetooth 5.3, che offre un audio wireless stabile e di alta qualità.

Una caratteristica interessante è la possibilità di collegare due altoparlanti MUVO Go in modalità wireless per un’esperienza stereo più coinvolgente. Inoltre, con due micro driver full-range e due radiatori passivi, l’altoparlante offre prestazioni audio sbalorditive con bassi potenti.

Il Creative MUVO Go offre anche la flessibilità di orientamento, permettendoti di posizionarlo in verticale per un audio diretto e pulito o lateralmente per un audio ben bilanciato con bassi potenti.

Leggero, deciso e colorato, questo altoparlante ha un peso di soli 570g ed è disponibile in tre colori: nero, verde e blu. La sua forma a bottiglia rende facile da trasportare e pronto per iniziare la prossima avventura. Avvolto in una griglia di plastica con rete in tessuto, il Creative MUVO Go è costruito per resistere a un uso intenso, garantendo la massima robustezza in ogni situazione. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi per avere un forte risparmio!

