L'Action Camera DJI Osmo SCONTATA del 23% è PERFETTA

Vuoi una di quelle famose action cam in grado di riprendere tutte le tue prodezze, anche quelle più estreme? DJI Osmo Action 4 Combo è proprio la videocamera di cui se alla ricerca. Questa action cam crolla vertiginosamente di prezzo grazie al ribasso del 23%. Se inizialmente costava 429,00€, ora la pagherai solo 329,00€.

Tutte le caratteristiche della action camera DJI

Grazie al sensore da 1/1.3″, la DJI Osmo Action 4 può registrare a una risoluzione di 4K. La tecnologia avanzata di soppressione del rumore video garantisce riprese chiare anche in ambienti scarsamente illuminati, offrendo la massima qualità di ripresa in ogni situazione. Le prestazioni cromatiche a 10 bit e D-Log M mantengono intatti i dettagli e semplificano la correzione del colore durante la post-produzione.

E con la resistenza al freddo fino a -20°C, questo dispositivo è pronto per le sfide di qualsiasi ambiente. La batteria offre un’autonomia di 150 minuti a basse temperature e fino a 2,5 ore in condizioni normali, garantendoti la libertà di catturare l’azione senza preoccupazioni.

Con questa camera potrai registrare video in 4K a 120 fps con un ampio campo visivo di 155°, offrendo riprese ad alta risoluzione e slow motion fluide che catturano ogni dettaglio e emozione del momento.

Lo sgancio rapido magnetico consente, poi, di posizionare rapidamente e facilmente la fotocamera dove desideri. Non mancano neanche funzioni come quella “video verticali nativi” che rende la creazione di contenuti per i social media un gioco da ragazzi, garantendo che i tuoi video siano perfettamente adatti a ogni piattaforma.

Inizia a riprendere qualsiasi cosa con la tua nuova DJI Osmo Action 4 Combo a soli 329,00€, grazie allo sconto del 23%.