L'Action Cam di DJI scende al PREZZO più BASSO di SEMPRE! (4K/120fps)

Ecco un affare straordinario per gli amanti dell’action cam! Osmo Action 3 Combo Standard di DJI, la rinomata azienda di droni e videocamere, è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente conveniente: soli 299,99€ invece di 359,00€. Questo rappresenta il prezzo più basso di sempre, quindi non puoi permetterti di lasciartelo sfuggire!

Osmo Action 3 Combo Standard: l’action camera che non ha paura di nulla

L’Osmo Action 3 Combo Standard di DJI è una straordinaria action camera progettata per catturare video di alta qualità e immagini in qualsiasi situazione. Questo dispositivo offre una serie di funzionalità impressionanti che ti permettono di registrare e condividere le tue avventure in modo straordinario.

Una delle sue caratteristiche principali è la registrazione video 4K a 60fps, che assicura video fluidi e nitidi. La fotocamera è dotata di un ampio campo visivo (FOV) grandangolare di 155°, che ti consente di catturare più dettagli in ogni scena. Inoltre, grazie alla tecnologia HorizonSteady, i tuoi video rimarranno stabili anche in condizioni di movimento.

Questa action camera è estremamente resistente e può essere utilizzata anche in condizioni estreme, con una temperatura di funzionamento fino a -20°C. È impermeabile fino a 16 metri di profondità senza la necessità di accessori aggiuntivi, consentendoti di catturare emozionanti momenti sott’acqua.

L’Osmo Action 3 dispone di un doppio touchscreen, sia frontale che posteriore, che ti consente di controllare facilmente le impostazioni, fare vlogging, scattare selfie e registrare video anche con le mani bagnate. La sua autonomia massima raggiunge i 160 minuti, consentendoti di catturare lunghe sessioni di ripresa senza problemi.

Inoltre, il design a sgancio rapido innovativo ti permette di montare Action 3 in modo sicuro su qualsiasi attrezzatura preferita, anche in posizione verticale, in pochi secondi. L’Osmo Action 3 Combo Standard include la fotocamera insieme a una cornice protettiva, un supporto per adattatore e altri elementi essenziali per adattarsi a scenari dinamici e diversificati.

Con questa action camera, avrai a disposizione uno strumento potente e versatile per catturare e condividere i momenti più emozionanti delle tue avventure a soli 299,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.