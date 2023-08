L'Acer Extensa 15, un eccellente laptop con Intel Core i5 e 8GB di RAM, in offerta a 499€ su Amazon

Per chi cerca un notebook che combina potenza e produttività, Amazon propone una fantastica promozione sull’Acer Extensa 15 EX215-54-5135. Originariamente prezzato a 609€, ora lo puoi avere a soli 499,00€!

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il processore Intel Core i5-1135G7, affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di spazio su un rapido SSD PCIe NVMe. Questa combinazione assicura ottime prestazioni in ogni situazione e garantisce un’autonomia che dura per un’intera giornata.

Ma non è solo la potenza a definire questo notebook. Il display IPS Full HD da 15.6″ offre colori vivaci e immagini cristalline, resi ancora più impressionanti dalle cornici sottili. E per coloro che trascorrono molte ore davanti allo schermo, Acer ha incluso la tecnologia BlueLightShield, progettata per proteggere gli occhi dalla luce blu nociva. La connettività non è in secondo piano.

Oltre alle tre porte USB, che includono due USB 3.2 Gen 1 e una USB 2.0, c’è il Wi-Fi 5 (802.11ac) per garantire un accesso veloce e stabile a Internet. Inoltre, per coloro che lavorano da remoto o che semplicemente amano chattare con gli amici, il notebook è dotato di una fotocamera e di microfoni ottimizzati, per garantire videochiamate di qualità.

Menzione speciale per il design sottile, che rende l’Acer Extensa il compagno ideale per chiunque sia sempre in movimento, unendo stile e funzionalità in un unico, eccezionale pacchetto. Non perdere questa opportunità e acquista questo straordinario laptop in forte sconto.

