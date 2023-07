Laccetto AirTag Apple ricondizionato in offerta a soli 11 euro da MediaWorld

Il laccetto AirTag di Apple è un accessorio leggero e resistente, costruito in poliuretano, ideale per agganciare il dispositivo dell’azienda di Cupertino a qualsiasi oggetto desiderato. Prodotto originale Apple, questo articolo è in grado di avvolgere l’AirTag in modo ottimale, mantenendolo ben saldo per tutta la durata del tempo.

Di listino un laccetto AirTag costa 39 euro. Oggi però, grazie alla promo Extra Sconto Ricondizionati di MediaWorld, puoi acquistarlo a soli 11,87 euro, di fatto oltre il 70% di sconto sul prezzo originale.

Laccetto AirTag ricondizionato a soli 11 euro sullo store online di MediaWorld

L’accessorio collegato al dispositivo AirTag è in colorazione Deep navy. Viene venduto con la confezione originale integra, tutti gli accessori principali presenti e con un’estetica buona. Essendo un prodotto ricondizionato, hai la garanzia di MediaWorld che sia un articolo funzionante al 100%.

Sullo store ufficiale di MediaWorld il prezzo segnalato per il prodotto nuovo è pari a 26,99 euro, in realtà il listino Apple lo posiziona a 39 euro. In questo caso l’extra sconto Ricondizionati del 45% agisce sul prezzo indicato da MediaWorld per il ricondizionato (21,59 euro, ndr), facendo così crollare il prezzo di acquisto a 11,87 euro.

Se si prende in considerazione il prezzo di listino Apple, dove ancora oggi occorrono 39 euro, lo sconto complessivo dell’articolo ricondizionato è superiore al 70%.

Approfitta ora della promo Extra Sconto Ricondizionati di MediaWorld per acquistare il laccetto AirTag Apple ricondizionato ad appena 11 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.