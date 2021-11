L'accessorio PERFETTO per fare video con iPhone 13 Pro

Se possedete un iPhone 13 Pro/Pro Max e siete dei creatori di contenuti, date un'occhiata a questo fantastico rig per i device realizzato da SmallRig.

iPhone 13 Pro e Pro Max: ecco il cage di Smallrig

Per chi non lo sapesse, l'azienda progetta e produce una gamma di accessori come gimbal, rig e cage per fotocamere reflex, mirrorless e smartphone. Il loro ultimo prodotto chiamato “SmallRig Mobile Video Cage per iPhone13 Pro” è disponibile per 39,90 dollari e il rig per iPhone 13 Pro Max è disponibile solo per 42,90 dollari.

Quando si tratta di realizzare film e creare contenuti, la serie 13 pro di Apple una delle migliori opzioni disponibili sul mercato. Con la sua modalità cinematografica dedicata e la capacità di acquisire filmati 4K nel codec Apple ProRes, i device della line-up premium hanno stabilito un nuovo standard nel settore.

Tuttavia, anche se disponete del miglior smartphone per la realizzazione di contenuti, avrete bisogno di ulteriori accessori di supporto per garantire la minima interferenza fisica e la massima stabilità. A tal proposito, segnaliamo che le SmallRig Mobile Video Cages per 13 Pro e 13 Pro Max sono perfette per massimizzare le funzionalità cinematografiche del telefono pur mantenendo i suoi punti salienti. Pertanto, questi accessori vi aiuteranno a trasformare il vostro telefono in una vera e propria cinepresa portatile.

Il cage è costruito in lega di alluminio e la versione Pro pesa solo 172 g, mentre la versione Pro Max pesa circa 185 g. Dotata di un robusto paraurti in silicone, la gabbia protegge il vostro melafonino da cadute e graffi accidentali e un meccanismo di sgancio rapido integrato vi aiuta a far entrare e uscire il tuo smartphone dal rig, rapidamente e facilmente.

Il cage SmallRig viene fornito con un taglio precisa per gli obiettivi e i pulsanti del device ed è compatibile con l'M-Mount e gli obiettivi filettati da 17 mm. Permtte anche di usare la ricarica wireless.

Per collegare accessori aggiuntivi come microfoni, luci a LED, maniglie, treppiedi, ecc., la gabbia viene fornita con due supporti hot shoe e con alcune slitte per le viti 1/4″. Questo fa sì che il telefono diventi lo strumento perfetto per vlogging, live blogging, creazione di filmati professionali e molto altro ancora.

Ora puoi acquistare il cage SmallRig Mobile Video Cage per iPhone13 Pro a un prezzo speciale di $ 39,90, mentre la versione per iPhone 13 Pro Max è disponibile a soli 42,9 dollari sul sito ufficiale di smallrig.com.

In attesa che arrivi anche su Amazon (questione di poche ore), vi segnaliamo che il modello per 12 Pro Max è in offerta a 60€ sul noto store di e-commerce di Jeff Bezos con spedizione gratuita.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro : tutti i prezzi

60,4€ è il miglior prezzo per Apple iPhone 13 Pro, attualmente offerto da Amazon.

Ordinate in questa tabella, ecco tutte le offerte accessibili.