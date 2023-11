La VPN di PIA a soli 1,85 euro al mese: offerta Black Friday

Private Internet Access (PIA) – tra le VPN più affidabili al mondo – offre uno sconto dell’83% in occasione del Black Friday sul suo piano di 2 anni a soli 1,85 euro al mese, a cui si aggiungono 4 mesi extra inclusi. È l’occasione perfetta per garantire la tua sicurezza online a un prezzo imbattibile.

Sicurezza VPN affidabile con PIA

Con una rigorosa politica “no-log” e una serie di funzionalità di privacy personalizzabili, PIA si distingue dalla concorrenza per essere una delle VPN più trasparenti e focalizzate sulla privacy: i tuoi dati saranno sempre al sicuro e la tua navigazione online rimarrà privata.

Grazie alle app dedicate per ogni piattaforma, browser e sistema operativo, puoi proteggere un numero illimitato di dispositivi senza costi aggiuntivi. Zero restrizioni, solo contenuti illimitati.

Con migliaia di server dislocati in 91 paesi, PIA ti consente di accedere facilmente a tutti i tuoi contenuti preferiti, indipendentemente da dove ti trovi. Inoltre, questa VPN offre funzioni avanzate come il blocco automatico, lo split tunneling, il supporto al torrenting e impostazioni altamente flessibili.

Perché scegliere PIA?

No-Logs: una politica rigorosa che assicura che il tuo traffico e i tuoi dati personali non vengano mai registrati o archiviati;

una politica rigorosa che assicura che il tuo traffico e i tuoi dati personali non vengano mai registrati o archiviati; Open Source: il software completamente open source di PIA lo rende uno dei servizi VPN più sicuri e trasparenti sul mercato;

il software completamente open source di PIA lo rende uno dei servizi VPN più sicuri e trasparenti sul mercato; Configurazione semplice: mettiti subito in pista grazie al processo di configurazione rapido e intuitivo di PIA;

mettiti subito in pista grazie al processo di configurazione rapido e intuitivo di PIA; Blocco degli annunci integrato: una navigazione web più veloce e sicura grazie al blocco di annunci, tracker e siti web dannosi;

una navigazione web più veloce e sicura grazie al blocco di annunci, tracker e siti web dannosi; Assistenza Clienti 24/7: gli esperti tecnici sono disponibili via e-mail e chat dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a tutte le tue domande e risolvere ogni problema.

Prova PIA senza rischi, con la garanzia di rimborso di 30 giorni. Se non sei soddisfatto al 100%, verrai interamente rimborsato. Proteggi la tua privacy online con Private Internet Access, risparmiando l’83%: il prezzo è di soli 1,85 euro mensili (+4 mesi extra aggiuntivi) per il piano biennale. La promozione è riservata per il Black Friday e terminerà presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.