La Videocamera Iper-Tecnologica DJI Osmo Pocket 3 al MINIMO STORICO su Amazon!

Ecco un’opportunità eccezionale che non puoi lasciarti scappare: la DJI Osmo Pocket 3 è ora disponibile su Amazon a soli 549,00€, il prezzo più basso mai visto.

DJI Osmo Pocket 3: la videocamera definitiva

La DJI Osmo Pocket 3 è dotata di un sensore CMOS, che garantisce una qualità dell’immagine superiore. Qualunque sia la tua passione, questa fotocamera ti permette di catturare ogni dettaglio delle tue avventure.

Con una risoluzione video 4K a 120fps, puoi creare filmati di qualità cinematografica che faranno brillare le tue creazioni. La DJI Osmo Pocket 3 offre anche una stabilizzazione a 3 assi che assicura video e immagini fluidi e nitidi, anche durante i movimenti più frenetici.

Messa a fuoco rapida e tracciamento di volti/oggetti sono caratteristiche che rendono questa fotocamera ideale per catturare l’azione in movimento. Non dovrai mai preoccuparti di perdere il soggetto, poiché la DJI Osmo Pocket 3 mantiene automaticamente il fuoco su di esso.

Il touchscreen ruotabile da 2 pollici ti permette di avere il controllo completo sulle tue riprese, sia in formato orizzontale che verticale. Registra panorami notturni, tramonti mozzafiato e altro ancora con la massima nitidezza.

Con ActiveTrack 6.0, puoi creare vlog accattivanti posizionando la DJI Osmo Pocket 3 su un treppiede e ballando, saltando o eseguendo acrobazie, mentre rimani sempre al centro dell’inquadratura.

Inoltre, questa fotocamera offre una gradazione del colore avanzata con D-Log M e una profondità di colore a 10 bit, consentendoti di registrare fino a un miliardo di colori e ottenere effetti visivi sorprendenti durante la post-produzione.

L’audio immersivo cattura suoni di alta qualità, migliorando i tuoi video con un audio cristallino. Che tu stia vivendo avventure intriganti o momenti speciali, questa fotocamera compatta darà vita ai tuoi ricordi in modo eccezionale.

Non lasciarti scappare questa occasione: acquista la DJI Osmo Pocket 3 a soli 549,00€ e inizia a catturare momenti straordinari con la qualità che meriti