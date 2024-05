La videocamera che SI CONTROLLA dallo SMARTPHONE crolla a soli 31€!

Blink Mini Pan-Tilt Camera non è la classica videocamera sorveglianza. Questo perché, oltre a poter visualizzare le immagini dal tuo smartphone, potrai letteralmente controllarla per inquadrare ciò che vuoi! E se inizialmente era proposta a 44,99€, oggi la potrai avere a soli 31,49€!

Tutte le caratteristiche della videocamera di sicurezza

La peculiarità di questa videocamera è, come abbiamo accennato, la possibilità di ruotare la videocamera a 360° e inclinarla fino a 110° tramite l’app Blink, ottenendo una visuale completa e dettagliata di ogni angolo della stanza. E potrai addirittura impostare punti di vista predefiniti per accedere rapidamente alle aree che ti interessano di più.

La qualità video è eccezionale in ogni situazione, grazie alla risoluzione in alta definizione (1080p) e alla tecnologia HDR che regola automaticamente l’esposizione per garantire dettagli ottimali sia di giorno che di notte. Non manca neanche la visione notturna a infrarossi che ti consente di monitorare la tua casa anche nell’oscurità più completa.

Con i suoi sensori, offre un rilevamento intelligente del movimento che ti avvisa solo quando ci sono movimenti significativi nella tua stanza, evitando falsi allarmi causati da animali domestici o altri oggetti in movimento. Potrai ricevere tutte le notifiche sul tuo smartphone, complete di screenshot e brevi clip video, per valutare rapidamente la situazione.

Per quanto riguarda l’archiviazione dei video, hai diverse opzioni: puoi salvarli localmente utilizzando Sync Module 2 e una chiavetta USB o optare per il piano di abbonamento Blink per archiviarli nel cloud.

Infine, la configurazione è semplicissima, e l’app Blink offre un’interfaccia intuitiva per controllare tutte le funzionalità della videocamera!

Controlla qualsiasi stanza di casa tua o del tuo ufficio con Blink Mini Pan-Tilt Camera. Prendila ora che costa solo 31,49€ anziché 44,99€!