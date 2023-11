La versione PS5 di GTA 5 è in OFFERTA su Amazon a 28€

Vuoi esplorare le strade di Los Santos con una grafica mozzafiato e prestazioni ultraveloci? Bene, ora il tuo sogno può diventare realtà grazie all’offerta speciale su Amazon, che ti consente di acquistare GTA 5 per PS5 a soli 28 euro invece di 41. Questa è un’opportunità da non perdere per tutti gli amanti della serie e dei videogiochi infiniti.

GTA 5 su PS5: ancora più bello, ancora più ricco

La versione per PS5 di Grand Theft Auto V offre la modalità Storia completa insieme a Grand Theft Auto Online, permettendoti di continuare la tua avventura direttamente sulla nuova console. Non solo, ma puoi anche trasferire i tuoi progressi dalla modalità Storia di GTAV e i tuoi personaggi e progressi di GTA Online su PS5 in un semplice passaggio. In questo modo, potrai riprendere esattamente da dove avevi lasciato e continuare a vivere le tue avventure criminali senza interruzioni.

Con GTA 5 per PS5 non solo avrai accesso a un mondo dettagliato e affascinante, ma potrai anche godere di nuovi miglioramenti specifici per la console. I veicoli ad alte prestazioni sono più spettacolari che mai e ci sono nuove sorprese come la selezione della carriera che arricchiscono il gioco. Inoltre, con gli aggiornamenti, le espansioni e tutti i contenuti precedenti di GTA Online a tua disposizione, non ti annoierai mai. Che tu preferisca mettere a segno colpi, partecipare a gare acrobatiche mozzafiato o socializzare nei locali notturni più alla moda, GTA 5 per PS5 ha tutto ciò che desideri.

La PS5 ti offre una grafica mozzafiato, caricamenti ultra veloci, grilletti adattivi e feedback aptico, nonché il tempest 3D audio per un coinvolgimento totale. Scopri Los Santos e Blaine County come non hai mai fatto prima, in un mondo più vivo e dettagliato che ti farà sentire davvero parte del gioco.

Il mondo in continua evoluzione di GTA Online continua a sorprendere con nuovi contenuti esclusivi, una selezione di carriera, un nuovo menu e accesso a tutti gli aggiornamenti.

L’offerta speciale su Amazon ti permette di portare a casa GTA 5 per PS5 a un prezzo incredibilmente conveniente, solo 28 euro invece di 41. Non c’è mai stato un momento migliore per immergerti nell’universo di Grand Theft Auto V con tutte le innovazioni e miglioramenti che la PS5 ha da offrire.

