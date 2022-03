La tua occasione: le AirPods di 3a generazione a prezzo IRRISORIO

Se da tempo stavi pensando di provare l'ebrezza degli auricolari true wireless, allora non potevi capitare in tempi migliori. Su Amazon ha l'occasione di fare tue le AirPods di Terza generazione a prezzo relativamente basso. Da quando sono state lanciate, infatti, sono ben pochi gli utenti che se le sono aggiudicate con questo cartellino. Pronto a concludere un affare? Accaparratele prima che sia troppo tardi.

Solo 159,00€ per averle subito tue. Sappi che le puoi pagare anche con semplicissime rate se vuoi, così non perdi di vista l'occasione.

Dopotutto, con Prime attivo sul tuo account, le ricevi a casa in uno o due giorni e vai alla grande.

AirPods di terza generazione: finalmente ci dai dentro

Puoi avere uno smartphone Android o iOS, non ha importanza. Queste wearable sono quello che cercavi in termini di qualità e di funzioni. Con questo loro aspetto ancora più compatto rispetto alle generazioni precedenti, ti posso dire che simulano il modello PRO in tutto e per tutto quindi non ci pensare troppo.

Grazie al Bluetooth le colleghi anche a computer e tablet, non devi avere dubbi. La connessione è stabile per non farti mai venire il broncio. Ma perché sono così speciali?

Devono tutto all'audio spaziale che riconosce esattamente la posizione della testa per regalarti un'esperienza che mai prima avevi testato. In fin dei conti sono così amate per una ragione. Ovviamente non mancano all'appello i microfoni integrati per poter parlare per ore e ore al telefono senza problemi.

Sono resistenti ad acqua e sudore e con una sola carica ti regalano 6 ore di ascolto (con la custodia arrivi a 20 ore).

Cosa aspetti? A questo prezzo le AirPods di 3a generazione sono un vero regalo: falle tue con un click su Amazon, 159,00€ un vero affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.