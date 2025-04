La telecamera di sicurezza WiFi con energia solare e visione notturna: tua a 46,99 euro

Se cerchi una telecamera Wi-Fi da esterno, progettata per garantire la sicurezza della tua casa e il monitoraggio costante senza bisogno di cablaggi complessi, il Tapo C410 KIT è quello che fa per te. Questa telecamera si alimenta grazie all’energia solare e ha una batteria da 6400 mAh. Ti offre quindi un’autonomia eccezionale (fino a 180 giorni con una singola carica) ed è l’ideale se cerchi una soluzione efficiente e a basso consumo.

Dotata di una risoluzione 2K, la telecamera assicura immagini nitide e dettagliate, permettendoti di riconoscere volti e oggetti con maggiore chiarezza rispetto ai modelli standard Full HD. Inoltre la sua visione notturna a colori ti garantisce riprese chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione, migliorando la sicurezza della tua abitazione.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è il suo sistema di rilevamento del movimento intelligente, che invia notifiche in tempo reale in caso di attività sospette. Inoltre la telecamera è dotata di un allarme con sirena e luce per scoraggiare eventuali intrusioni nella tua proprietà. Queste funzionalità la rendono un potente alleato per la protezione non solo della tua casa, ma anche del tuo garage, del giardino o delle aree esterne.

Grazie alla sua certificazione IP65, la telecamera Tapo è resistente alla polvere e all’acqua, e ti garantisce un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica. La sua installazione è semplice e veloce, senza necessità di cavi aggiuntivi e con pannello solare incluso.

Questa telecamera è compatibile con l’app Tapo, che ti permette di accedere alle riprese in diretta, rivedere registrazioni e personalizzare le impostazioni di sicurezza. Inoltre supporta l’integrazione con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, in questo modo potrai utilizzarla mediante l’uso della tua voce.

Non lasciarti scappare la possibilità di averla subito a casa tua a prezzo scontato e acquistala oggi stesso a 46,99 euro grazie allo sconto del 6%!