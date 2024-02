La Telecamera che registra a 360° è scontata di -60€!

insta360 X3 non è una normale action camera. Questo modello in particolare è dotato di display e in grado di registrare video sferici a 360°! In questo preciso istante potrai risparmiare ben 60,99€ sul prezzo di listino, pagandola solamente 479,00€! Scopriamo tutte le caratteristiche, incluse le modalità di ripresa e non solo.

Tutte le caratteristiche di insta360 X3

Grazie alla tecnologia di acquisizione video HDR a 5,7K in 360 gradi, ti consente di catturare ogni dettaglio dell’azione circostante, offrendoti la possibilità di rivivere l’esperienza completa in tutta la sua magnificenza. Con l’app Insta360, basata sull’intelligenza artificiale, hai a disposizione strumenti di reframing intuitivi e potenti. Puoi scegliere l’inquadratura desiderata in un secondo momento, trasformando un’epica discesa in mountain bike in una ripresa mozzafiato in prima persona o catturando momenti unici da una prospettiva coinvolgente.

I nuovi sensori da 1/2″ da 48 MP assicurano una risoluzione e un dettaglio eccezionali, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Potrai catturare foto da 72 MP, timelapses 8K e filmati 360° con una nitidezza straordinaria, preservando i tuoi ricordi con una qualità senza paragoni.

La modalità obiettivo singolo 4K di consente di scattare filmati grandangolari come una action cam tradizionale. Puoi scegliere tra la massima risoluzione 4K a 30 fps per una nitidezza impeccabile o un campo visivo di 170° con 2.7K MaxView per catturare paesaggi mozzafiato o scene coinvolgenti.

Grazie alla tecnologia FlowState Stabilization e all’algoritmo di livellamento dell’orizzonte a 360°, i video risultano incredibilmente fluidi e stabili, perfetti per essere condivisi con amici e familiari.

Fai dei filmati fuori di testa con questa insta360 X3 a soli 479,00€ grazie allo sconto. Approfittane ora prima che sia troppo tardi!

