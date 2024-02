La tazza termica che ha fatto IMPAZZIRE TikTok: solo 20€ su Amazon

Se frequenti TikTok sai che nell’ultimo periodo è scoppiata una moda tanto da spingere gli statunitensi a mettersi in fila e persino a fare botte in qualche caso. Ebbene, la tazza termica di Stanley è quel prodotto che vogliono tutti ma se la curiosità ti ha spinto a cercare, sai bene che costa tantissimo.

Non solo dovresti pagare la dogana, ma ne varrebbe la pena? Per fartela breve, ho trovato l’esatta copia su Amazon e costa appena 20€. Se la vuoi, collegati in pagina e aggiungila al carrello con un click.

Delle spedizioni non ti preoccupare in questo caso: sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Tazza termica, non sarà di marca ma fa il suo dovere

Tra video di auto in fiamme e tazze termiche che hanno resistito inermi ne è pieno il web. La più famosa, come abbiamo detto, è quella del marchio Stanley e costa veramente tanto. Se però non riesci a toglierti il pensiero dalla testa e vuoi andare anche tu in giro con questo mega tazzone che mantiene le temperature, eccotelo servito.

Con capienza da 1200ml hai davvero tanto ma tanto spazio. Puoi metterci dentro sia bevande calde che fredde senza problemi e senza paura che rimanga il sapore. L’interno, infatti, è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e privo di materiali rischiosi per il tuo corpo. Questo ne facilità il lavaggio e ti garantisce sicurezza oltre che qualità.

Le bevande rimangono calde fino a 5 ore mentre se usi la tazza per quelle fredde, hai 8 ore a tua disposizione. Con il coperchio che sigilla e non fa fuoriuscire i liquidi e la cannuccia hai tutto ciò che ti occorre.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per acquistare la tua tazza termica in stile Stanley a soli 19,99€ con un click.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.