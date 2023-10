La TASTIERA PERFETTA crolla del -35%, scopri il FOLLE SCONTO

La Logitech MX Keys S è una tastiera wireless di alta qualità progettata per offrirti una digitazione precisa e un comfort straordinario. Con caratteristiche avanzate come tasti programmabili, retroilluminazione, connettività Bluetooth e una porta USB C ricaricabile, questa tastiera è una compagna essenziale per il lavoro e il tempo libero. E la buona notizia è che ora è disponibile ad un prezzo eccezionale di soli 83,99€, con uno sconto incredibile del 35%. Approfitta subito di questa offerta per elevare la tua esperienza di digitazione!

Logitech MX Keys S: tutte le caratteristiche

La Logitech MX Keys S è una tastiera wireless che offre un’esperienza di digitazione fluida e precisa, perfetta per migliorare la tua produttività. Con un profilo simile a quello di un laptop e tasti sferici sagomati, la tastiera garantisce una digitazione veloce e silenziosa. I tasti sono progettati per offrire una risposta precisa, consentendoti di lavorare in modo efficiente. Una delle caratteristiche eccezionali della MX Keys S è la capacità di automatizzare attività ripetitive. Utilizzando l’applicazione Logi Options+, puoi creare facilmente scorciatoie personalizzate per eseguire più azioni con un solo tasto. Questo ti permette di semplificare il tuo flusso di lavoro e risparmiare tempo prezioso.

La tastiera è dotata di retroilluminazione intelligente, i tasti si accendono quando le mani si avvicinano e si adattano all’ambiente circostante. Puoi personalizzare l’illuminazione secondo le tue preferenze utilizzando Logi Options+. Per quanto riguarda il comfort, la MX Keys S è progettata per favorire una postura naturale dei polsi grazie al suo design a basso profilo e all’angolazione ottimale della tastiera. Questo ti permette di lavorare più a lungo senza affaticarti.

La tastiera è compatibile con vari sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e Linux, e può essere abbinata a fino a tre dispositivi tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt incluso. La MX Keys S è alimentata da una batteria ricaricabile tramite cavo USB-C. Una carica completa offre fino a 10 giorni di autonomia, o fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Inoltre, è possibile effettuare una ricarica rapida utilizzando il cavo USB-C incluso.

Compra ora questa Logitech MX Keys S approfittando dell’ottimo sconto del 35% e non indugiare oltre. La tua produttività migliorerà in maniera esponenziale!

