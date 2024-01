La Tastiera da Gaming di Corsair è SCONTATA del 22%!

Se sei appassionato di gaming e la tua postazione non ha mai abbastanza LED RGB, allora quest’offerta fa proprio per te. La tastiera Corsair K55 RGB PRO XT è in forte sconto su Amazon. Grazie al ribasso del 22% arriva a costare solo 54,99€ al posto dei classici 79,99€!

Tutte le caratteristiche della tastiera Corsair

La tastiera è caratterizzata da una retroilluminazione RGB dinamica, completamente personalizzabile in base alle proprie preferenze. Oltre ai dieci effetti di illuminazione preimpostati, è possibile creare effetti personalizzati attraverso l’intuitivo software Corsair iCUE. I sei tasti macro dedicati sono progettati per offrire versatilità e praticità, consentendo di attivare funzioni, combinazioni di tasti rapide o eseguire sequenze di comandi complessi con un solo tocco. La configurazione dei tasti macro è facilmente gestibile sempre tramite il software Corsair iCUE.

Con un grado di protezione IP42, la tastiera dimostra una resistenza all’infiltrazione di polvere e liquidi. Questa caratteristica la rende particolarmente adatta per l’uso in ambienti soggetti a potenziali incidenti o, più semplicemente, potrete mangiarci e berci vicino senza aver paura di rovinarla!

Il poggiapolsi rimovibile in gomma non solo offre un maggiore comfort durante le sessioni di gioco prolungate, ma riduce anche lo sforzo sulle mani. La sua superficie ruvida e antiscivolo assicura una presa salda e stabile. Non mancano i tasti dedicati per il volume e la riproduzione multimediale che consentono un controllo comodo e rapido delle funzioni multimediali, permettendo di regolare il volume o gestire la riproduzione senza interrompere l’esperienza di gioco.

