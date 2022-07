La tastiera Bluetooth definitiva: Logitech K380 e la volleghi OVUNQUE

Se c’è una tastiera Bluetooth a cui puntare, quella non può che essere la Logitech K380 soprattutto se la vuoi collegare a dispositivi di vario genere. Piccola ma completa di tutto, si fa amare fin dal primo utilizzo.

Con il ribasso in corso su Amazon te la porti a casa con pochissimo. Infatti lo sconto del 26% ti strizza l’occhio e fa scendere il prezzo finale ad appena 34,99€. Che fai, non ne approfitti immediatamente?

Le spedizioni sono completamente gratuite e sei hai Prime attivo sul tuo account, ricevi il pacco a casa in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Tastiera Bluetooth: eccezionale sotto tutti i punti di vista questa Logitech K380

Disponibile in colorazione blu, sulla tua scrivania non passa sott’occhio. Credimi, anche io ti sto scrivendo proprio da questa periferica e la trovo sublime. Con il Bluetooth la colleghi praticamente ovunque senza se e senza ma. Tablet, smartphone, laptop, computer e così via. La cosa più comoda è che puoi connetterla a tre prodotti in simultanea e passare da uno all’altro nel giro di un click con i tasti di switch.

A proposito di pulsanti, noti da te che sono rotondi e non quadrati come al solito, ma non ti preoccupare: ci basta prendere la mano per trovarsi bene fin dall’inizio. A tal punto ti faccio notare che hai tutti i tasti funzione con i comandi veloci annessi. La digitazione risulta fluida e veloce, ma soprattutto poco rumorosa.

Altra caratteristica saliente è proprio la batteria: oltre ad avere il tasto di accensione e spegnimento, con delle semplici batteria vai avanti per 2 anni complessivi. Un successo assicurato.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon e acquista la tua Logitech K380 senza avere dubbi, la paghi appena 34,99€ e non te ne penti. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

