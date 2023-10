La SUPER smart TV Hisense UHD 65" crolla con la Festa Offerte Prime

Sebbene manchino ormai poche ore allo scadere della Festa delle Offerte Prime, c’è ancora abbastanza tempo per scoprire una super offerta di Amazon per la bellissima smart TV Hisense Ultra HD 4K da 65 pollici. Stiamo parlando di un prodotto di alto livello, oggi in super sconto del 17% che fa crollare il prezzo finale ad appena 499€ con tanto di consegna rapida e gratuita – solo per i clienti Prime.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per comprendere il motivo di tanto stupore nel vedere la smart TV a un prezzo così conveniente; il prodotto ricalca la linea e il design dei modelli di fascia alta/premium, il tutto perché costando svariate centinaia di euro in meno.

La smart TV Hisense Ultra HD 4K da 65” costa 499€ su Amazon, che affare

La televisione a marchio Hisense monta un bel pannello Ultra HD da 65 pollici a risoluzione 4K con tecnologia HDR10+ per immagini dettagliate e colori brillanti, ma c’è anche la modalità Game Mode Plus per giocare a tutti i giochi che vuoi con una fedeltà dei dettagli da restare a bocca aperta.

Compatibile con Amazon Alexa per il controllo vocale, la smart TV ti fornisce l’accesso immediato alle migliori piattaforme di streaming (Disney+, Amazon Prime Video, DAZN, Mediaset Infinity, Netflix, eccetera) direttamente dal telecomando.

Preparati a rivivere il meglio del cinema tutte le volte che vuoi comodamente seduto sul divano di casa; la bellissima smart TV Hisense costa 100€ in meno su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime. Inoltre, se fai in fretta, la televisione ti arriva direttamente a casa già nella giornata di domani senza costi di spedizione con i servizi Prime.

