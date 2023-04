La soundbar wireless compatta di Fenner è MAGNIFICA e costa niente (19€)

Questa bellissima e particolare soundbar compatta di Fenner, completamente wireless, non potrebbe essere più versatile! Disponibile con diverse fantasie di colore, puoi facilmente utilizzarla in una marea di contesti grazie alla connettività Bluetooth e alla batteria integrata ricaricabile. Puoi posizionarla sotto la TV, o sotto lo schermo del PC, oppure portarla con te e ascoltare la tua musica preferita ovunque, dopo averla connessa allo smartphone.

Ottima qualità, è in gran sconto su eBay adesso: mettila subito nel carrello, completa l’ordine e manda un messaggio al venditore specificando la fantasia che ti piace di più (diversamente ne verrà spedita una casuale). Te l’accaparri a 19,90€ con spedizioni assolutamente gratuite. Disponibilità in promozione limitata.

Tutti i vantaggi di uno speaker Bluetooth portatile e il design sottile e lineare di una soundbar. Il mix perfetto, che dà origine a un prodotto eccezionale. Oltre alla connettività wireless, supporta anche quella a cavo (tramite jack audio da 3,5 millimetri). Inoltre, c’è la radio FM, c’è un ingresso USB per le chiavette e anche un ingresso per memorie esterne microSD. Insomma, un sistema audio incredibilmente completo.

La batteria integrata ricaricabile a lunga durata ti permetterà di goderti questo dispositivo ovunque desideri. Potente l’audio, grazie al doppio speaker con potenza totale da 10W. Non perdere l’occasione di portare a casa questa spettacolare soundbar compatta di Fenner a mini prezzo da eBay: completa l’ordine al volo per averla a 19,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.