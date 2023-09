La smart TV Hisense UHD 4K dei TUOI SOGNI costa appena 260€ su eBay

Inutile girarci intorno: oggi la migliore offerta sulle smart TV ce l’hai eBay, l’unica che ti propone la bellissima smart TV Hisense UHD 4K da 50 pollici al prezzo shock di appena 260€. Infatti, se fai in fretta, hai a disposizione uno sconto del 23% a cui puoi anche aggiungerne un altro del valore di 29€ semplicemente utilizzando il codice coupon “SETTEMBRE2023”.

Con queste premesse la smart TV del colosso hi-tech è pronta a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista, compreso l’aspetto legato al design.

Crollo del 23% su eBay per la smart TV Hisense UHD 4K da 50 pollici

La smart TV Hisense è realizzata con materiali di buona qualità e vanta cornici sottilissime che abbracciano un bellissimo pannello Ultra HD 4K da 50 pollici. È anche presente la tecnologia Dolby Vision e DTS:X rispettivamente per migliorare la qualità d’immagine e per sorprenderti con un sound potente e avvolgente.

A questo prezzo non puoi assolutamente chiedere di meglio in ambito TV; mettila subito nel carrello di eBay e preparati a un’esperienza di utilizzo di alto livello spendendo una cifra molto conveniente. Infine, ricorda di utilizzare il codice coupon “SETTEMBRE2023” per sfruttare un ulteriore sconto di 29€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.