La sicurezza a portata di smartphone: telecamera Wi-Fi FHD ad un prezzo imbattibile

Se sei in cerca di una soluzione per la sicurezza della tua casa ad un prezzo davvero imbattibile, la Tapo C100 è la telecamera giusta per te. La sua videocamera di sorveglia Full HD è studiata per monitorare con estrema precisione ogni angolo della tua casa. La qualità video sarà dunque elevata, e potrai controllare in ogni momento cosa accade nel tuo appartamento grazie alla possibilità di collegare la telecamera direttamente al tuo smartphone.

Anche quando sei fuori casa, la connessione Wi-Fi ti consentirà di accedere al feed della telecamera in diretta dal tuo telefono ovunque tu sia. Una delle caratteristiche più perfomanti di questa telecamera è la visione notturna. I Led a infrarossi infatti ti consentiranno di monitorare l’ambiente attorno alla fotocamera fino a un raggio di 7 metri.

La funzione di audio bidirezionale inoltre ti permetterà di parlare ed ascoltare attraverso la telecamera. Potrai quindi comunicare con chiunque si trovi nelle vicinanze del dispositivo utilizzando semplicemente il tuo smartphone.

La Tapo C100 è equipaggiata di sensore di movimento che, in caso di intrusione, ti invierà delle notifiche in tempo reale. In questo modo sarai costantemente aggiornato senza dover monitorare tu stesso la situazione. Questo dispositivo ti consente inoltre di personalizzare le notifiche in modo di adattarle perfettamente alle tue necessità.

La telecamera supporta una microSD fino a 512GB, che ti consentirà di avere ampio spazio anche per registrare video senza preoccuparti di esaurire la memoria.

La sua configurazione è estremamente semplice, e si tratta di un dispositivo piccolo e compatto che potrai sistemare con facilità in qualsiasi angolo della tua abitazione. Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistarlo con il 31% di sconto al prezzo imbattibile di 19,99 euro e tieni i tuoi cari più al sicuro fin da subito.