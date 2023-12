La Scrivania da Gaming XL crolla del 41% su Amazon!

La sua altezza regolabile da 65 cm a 80 cm consente una personalizzazione perfetta per adattarsi alla tua altezza e alle tue esigenze, evitando così fastidiosi dolori alla schiena e al collo durante le tue sessioni di gioco. Con un’ampia area di lavoro di 160,5 cm, la scrivania offre uno spazio ultra ampio per supportare configurazioni multi-monitor, accessori e attrezzature di gioco.

La struttura della scrivania da gaming è costruita in alluminio resistente con un telaio robusto, garantendo una capacità di carico fino a 100 kg. Il sistema di gestione dei cavi della scrivania è perfettamente pensato, con due fori per le porte e una canalina dedicata. Questo permette di mantenere il tuo spazio di lavoro ordinato, liberandolo da fastidiosi ingombri di cavi.

Dal punto di vista estetico, la scrivania X Rocker Cougar XL si distingue per un design elegante, arricchito dal rivestimento in carbonio grigio scuro del piano del tavolo, conferendole un aspetto moderno e accattivante.

Per aggiungere ulteriori comodità, la scrivania è dotata di un portabicchieri aggiuntivo e include un tappetino per il mouse, realizzato in materiale in fibra liscia con un design unico ispirato al mondo del gaming. Con il portabicchieri, hai sempre la tua bevanda a portata di mano, senza che sia sulla superficie, evitando danni accidentali.