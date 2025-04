La rivoluzione della pulizia direttamente a casa tua: Dyson V12 ad un prezzo da urlo

Se sei alla ricerca di un aspirapolvere potente, leggero e intelligente, il Dyson V12 Detect Slim Absolute è proprio quello che fa per te. Questo nuovo modello senza filo unisce tutta l’esperienza Dyson in formato compatto e maneggevole, ed è perfetto per la pulizia quotidiana ma anche per affrontare lo sporco più ostinato.

La prima cosa che ti colpirà è la sua tecnologia laser: la sua spazzola principale è dotata infatti di un laser verde che illumina la polvere microscopica sui pavimenti, così non ti sfuggirà neanche lo sporco invisibile ad occhio nudo.

Grazie al suo motore Dyson Hyperdymium, questo aspirapolvere è in grado di generare una potenza di aspirazione sorprendente, nonostante il suo peso sia estremamente contenuto (e, per questo, facile da utilizzare).

Con il suo sistema di filtrazione avanzato a 5 strati, tratterrà fino al 99,99% delle particelle di polvere, restituendo aria più pulita in casa. Un altro punto forte è il suo sensore piezoelettrico, che rileva la quantità di polvere aspirata in tempo reale e adatterà automaticamente la sua potenza in base al tipo di superficie.

Il Dyson V12 è anche dotato di un display LCD intuitivo, in grado di mostrarti l’autonomia residua, il tipo di particelle aspirate e gli avvisi di manutenzione. Parlando di autonomia, la sua batteria dura fino a 60 minuti e potrai sostituirla facilmente se avrai bisogno di più tempo.

Inclusi nella confezione sono presenti vari accessori utilissimi, con cui potrai raggiungere anche gli angoli più difficili di casa tua: tra questi vi sono una spazzola laser per pavimenti duri, una mini turbo spazzola antigroviglio per i peli d’animale, bocchette per fessure e superfici delicate.

Questo dispositivo è estremamente pratico, intelligente e facile da usare e diventerà per te un alleato insostituibile nella pulizia di casa. Non lasciarti sfuggire questo straordinario prodotto in offerta esclusiva, e acquistalo ora a 474,00 euro con il codice sconto PSPRAPR25! La pulizia della tua casa diventerà per te un vero e proprio gioco da ragazzi!