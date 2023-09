La REGINA delle friggitrici ad aria: Philips Airfryer 3000 a partire da 87€

Se vuoi acquistare una friggitrice ad aria e non sai quale acquistare, compra la migliore sul mercato. Letteralmente una tra le più vendute di sempre, la Philips Airfryer 3000 ti sorprende con la sua facilitò di utilizzo e la sua tecnologia avanzata. Cibi croccanti e cotti in meno tempo e con poco olio quindi un successo.

In doppia offerta su Amazon trovi due modelli:

quello L con cestello da 4L a soli 87€ spuntando il coupon;

a soli 87€ spuntando il coupon; quello XL con cestello da 6,2L a soli 119€ spuntando il coupon.

Non perdere questa occasione, collegati e acquistali ora. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Philips AirFryer 3000: impossibile non apprezzarla

Ma le friggitrice ad aria sono forni ventilati. E quindi? Sono comode, non devono essere accese mezz’ora prima per essere riscaldate e soprattutto cuociono alla perfezione ogni tipo di pietanza. Non ti lasciare fermare dai feedback negativi, una volta che ne hai una in cucina non smetti di utilizzarla.

Con le Philips Airfryer, poi, puoi andare sul sicuro visto che sono tra le migliori sul mercato. Entrambe sono uguali e condividono le stesse caratteristiche con la differenza di cestello. Una è da 4L perfetta per 3/4 persone mentre l’altra è pochetto più grande con un cestello da 6,2L perfetta per 5/6 persone. Sta a te scegliere quale si adatta di più alle tue esigenze.

Display touch, applicazione integrata per scegliere migliaia di ricette, 7 programmi preimpostati. Rispetto a un forno convenzionale utilizza il 50% di corrente in meno quindi è un successo.

Non ti preoccupare perché al suo interno puoi cucinare contorni, primi, secondi e persino dolci. Una volta che hai finito, il cestello puoi metterlo direttamente in lavastoviglie e il gioco è fatto.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare la tua Philips Airfryer 3000 Scegli tra:

Spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.