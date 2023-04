La rarissima PS5 Digital Edition torna finalmente su Amazon al prezzo ufficiale

Se sei alla ricerca della PS5 Digital Edition, la console di nuova generazione di Sony senza lettore di dischi, abbiamo una buona notizia per te: su Amazon è tornata finalmente disponibile al prezzo di listino di 449,90 euro.

Si tratta di un’occasione da non perdere, visto che la PlayStation 5 Digital Edition è diventata un modello molto raro da trovare al giusto prezzo, a causa della scarsa disponibilità e da una domanda comunque sorprendente.

PS5 Digital Edition: cosa cambia dalla standard?

PS5 Digital Edition è una console che ti offre il massimo delle prestazioni e del divertimento, con un design elegante e compatto. Come il modello standard ha un’unità SSD ad altissima velocità che ti permette di caricare i giochi in pochi secondi, un controller DualSense che ti offre un feedback aptico e dei grilletti adattivi per un coinvolgimento ancora maggiore, e un supporto per l’audio 3D che ti fa immergere nell’atmosfera dei giochi.

Come si intuisce dal nome, avrai tra le mani una console completamente digitale, senza lettore disco. Questo significa che puoi acquistare e scaricare i giochi direttamente dal PlayStation Store, senza dover usare i dischi fisici. Per il resto non cambia niente: la memoria interna tramite SSD è di 825GB, che puoi espandere con una memoria esterna compatibile.

La PS5 Digital Edition è una console ideale per chi vuole godersi i giochi di nuova generazione in formato digitale, senza dover spendere troppo, visto il risparmio di 100 euro rispetto il costo della Standard. Su Amazon puoi trovare la PS5 Digital Edition finalmente a soli 449,90 euro, il prezzo di listino ufficiale. Affrettati a ordinarla, prima che vada nuovamente esaurita.

