La rarissima Nintendo Switch Edizione Monster Hunter è tornata su Amazon

Su Amazon è tornato a disposizione un vecchio bundle, pensato espressamente per appassionati della serie e collezionisti in generale. Stiamo parlando della bellissima Nintendo Switch a tema Monster Hunter Rise che puoi acquistare persino con un piccolo sconto: 379,99 euro invece di 399.

Nintendo Switch edizione Monster Hunter: una chicca per collezionisti

Questa edizione speciale presenta un dock decorato con un’epica immagine di Magnamalo, il carismatico flagello di Monster Hunter Rise. Ma non è tutto: la console e i controller Joy-Con sono decorati con dettagli a tema, trasportandoti direttamente nel mondo affascinante del gioco.

Con l’acquisto di questa edizione speciale, riceverai non solo la console esclusiva, ma anche il codice download per Monster Hunter Rise e il Kit Deluxe DLC pack. Quest’ultimo include incredibili stili di armatura per il cacciatore, il canyne e il felyne, gesti spettacolari, pose samurai, pittura facciale kabuki e molto altro ancora. Inoltre, potrai accedere a contenuti bonus come gli stili di armatura “retriever” e “gatto selvatico”, garantendoti un’esperienza di gioco ancora più avvincente.

Essendo un’edizione speciale, le scorte sono limitate. Se vuoi possedere questa gemma rara e distintiva, è il momento di agire. Immergiti nell’azione, vivi l’avventura di Monster Hunter Rise e porta a casa la Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter a un prezzo speciale di 379,98 euro su Amazon. Non perdere l’opportunità di rendere il tuo gaming ancora più straordinario.

