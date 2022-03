La produzione di iPhone è a rischio (di nuovo) per colpa del CoVid

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che Apple voglia interrompere interrompe le operazioni della fabbrica di iPhone in Cina a causa di una nuova ondata di contagi da Coronavirus.

A dirlo, è il fornitore numero uno della mela, Foxconn, che ha appena comunicato che il suo stabilimento di Shenzen resterà chiuso a causa del blocco imposto dal governo cinese. Ricordiamo che in questa fabbrica vengono assemblati gli iPhone che arrivano poi in gran parte del mondo.

Foxconn ha chiuso la fabbrica di iPhone: Apple dovrà rivedere le sue previsioni?

A riportare la notizia ci pensa il portale americano Bloomberg, il quale ha riferito che la nuova epidemia di contagi da CoVid ha portato l'azienda cinese a interrompere provvisoriamente le operazioni nel suo impianto di Shenzen. Ricordiamo che in queste ore, c'è una sorta di “lockdown” nel paese a causa di un picco di casi da Coronavirus.

Per non gravare sulle spedizioni e sui piani di Apple, Foxconn ha quindi spostato parte delle attività in altri siti che però continuano ad essere aperti senza alcun limite. Inoltre, il blocco per CoVid durerà ancora pochi giorni.

Cosa sta succedendo in Cina?

Nulla di allarmante, non preoccupatevi. Anche se si parla di “lockdown” e di casi numerosi, grazie ai vaccini non ci sono grossi rischi. Di fatto però, occorre sempre isolare e limitare i focolai. Ecco perché il governo cinese ha appena impoto un blocco per 17,5 milioni di residenti della città di Shenzen per sette giorni. Si segnala uno stop delle interruzioni per le metro, gli autobus e per i centri commerciali più grossi. Rimangono aperti però, i negozi che fonirscono servizi essenziali.

Nello specifico, sono stati segnalati 3000 casi di CoVid-19 nella giornata di ieri e si segnala che anche le azioni finanziarie di Hon Hai (la realtà che c'è dietro Foxconn), hanno subito un leggero calo questa mattina.

Veniamo ora alla domanda che tutti ci poniamo: questo lockdown metterà a dura prova le previsioni di Apple? In realtà no, anche perché, al momento non sembra che ci sia un picco di domanda come nel periodo natalizio. Certo è che, considerati i nuovi gadget appena svelati (iPhone SE, iPad Air, Mac Studio e Studio Display), potremmo trovarci di fronte a leggeri ritardi nelle spedizioni, ma ad oggi è presto per dirlo. Vi terremo aggiornati.