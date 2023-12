La più AMBITA: la tastiera Logitech MX Keys S è in offerta (-24%)

Tra le tastiere wireless in circolazione, la più ambita è senza ombra di dubbio la Logitech MX Keys S. Possiamo girarci intorno quanto vogliamo ma quando si parla di periferiche di questo genere, il modello in questione è un vero e proprio gioiellino. Bello, premium e con tutto al posto giusto.

Visto che è in promozione su Amazon

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Keys S, la tastiera wireless di cui non fare a meno

Rispetto a molte altre tastiere sul mercato, appena ci metti mano sopra ti accorgi che Logitech MX Keys S è unica nel suo genere. Materiali pregiati ed un feeling premium nonostante strizzi l’occhio all’ambiente per avere un prodotto sulla scrivania che non sia solo comodo e affidabile ma che faccia anche una bella figura.

In modo particolare, la tastiera wireless è multidispositivo potendola abbinare a diversi devices e potendo passare da uno all’altro con i tasti appositi di switch. Compatibile con tutti i sistemi operativi (Windows, MacOS, ChromeOS, Linux) ha due sistemi di connessione: via Bluetooth o con micro ricevitore USB. Sta a te decidere quale preferisci.

Ma veniamo al dunque, la tastiera ha un layout QWERTY italiano ed ha tutto quello di cui hai necessità: tasti funzione, comandi rapidi, tastierino numerico e design ergonomico. Tutto ciò viene accompagnato dall’illuminazione intelligente che si attiva solo quando avvicini le mani così da preservare la batteria e non dare fastidio alla visione.

Proprio in termini di autonomia hai 10 giorni di utilizzo con illuminazione attiva e fino a 5 mesi se la disattivi.

Logitech MX Keys S ti aspetta con uno sconto di cui non fare a meno: prezzo finale di soli 98€.

