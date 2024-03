La Piastra per Cappelli di Philips con Cheratina costa solo 19€ grazie allo SCONTO

Vorresti avere una piastra per lo styling dei tuoi capelli che sia in grado di non rischiare di bruciare questi ultimi? Philips BHS375/00, con particolari piastre in ceramica arricchite da cheratina, fa proprio questo. E con lo sconto totale del -38%, potrai prendere questa piastra al prezzo super conveniente di 19,90€ anziché 31,99€!

Tutte le caratteristiche della piastra Philips

Con una temperatura regolabile fino a 220°C, questa piastra offre un controllo preciso che si adatta perfettamente a ogni tipo di capello, permettendoti di raggiungere risultati ottimali in termini di lisciatura e styling. Puoi personalizzare l’esperienza di styling scegliendo tra due impostazioni di temperatura: una più bassa, ideale per ritocchi dell’ultimo minuto o per ottenere pieghe delicate, e una più alta, pensata per una lisciatura che mantenga la sua forma nel tempo, garantendo un look impeccabile per ore.

Grazie alle lunghe piastre in ceramica da 100 mm, questo modello assicura un contatto ottimale con i capelli, permettendo una stiratura rapida e uniforme con un solo passaggio. Questo non solo ti permette di risparmiare tempo, ma ti assicura anche risultati professionali senza lo sforzo di dover ripetere più volte la stessa azione.

La rapidità è un altro punto di forza di questa piastra: si riscalda in soli 60 secondi, permettendoti di iniziare il processo di styling quasi istantaneamente, senza dover attendere a lungo. Inoltre, la funzione di blocco dei pulsanti assicura una maggiore sicurezza durante il trasporto o lo stoccaggio, mantenendo le piastre chiuse e riducendo il rischio di danni accidentali.

Rendi i tuoi capelli lisci ma nutriti con la piastra Philips BHS375/00. Pagala solo 19,90€ al posto degli originari 31,99€!