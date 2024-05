La Pianta Piranha LEGO di Super Mario è in OTTIMA OFFERTA su Amazon

Quando LEGO e videogiochi si incontrano il risultato è sempre garantito. Oggi su Amazon puoi acquistare questo bellissimo set che riproduce la mitica Pianta Piranha della serie Super Mario in offerta a soli 55 euro invece di 64,99. Sfruttando la spedizione Prime potrai ricevere il set a casa già domani.

LEGO Pianta Piranha di Super Mario: divertimento assicurato

Grazie a questo set puoi dunque costruire una riproduzione di uno dei nemici più iconici della serie di videogiochi Super Mario: la Pianta Piranha. Il modellino è completamente snodabile e ti permetterà di mettere in posa come vuoi la testa, la bocca, il gambo e le foglie in vari modi, esattamente come accade nel videogioco.

Quando lo avrai completato sarai libero di esporlo nel modo che vuoi, sulla mensola, sulla scrivania o insieme ad altri oggetti legati al fantastico universo “nerd”. Un dettaglio interessante è anche il tubo costruibile, un qualcosa che rende il modello ancora più autentico rispettando perfettamente l’estetica della serie videoludica Nintendo.

All’interno della confezione troverai anche due elementi moneta: a cosa servono? Ti lasciamo il piacere di scoprirlo una volta che avrai finito l’assemblaggio del tuo set.

Un tributo a Super Mario, ma anche un modellino di un personaggio iconico che non può mancare nella collezione di ogni appassionato. Acquista il set LEGO Pianta Piranha in sconto a 55 euro invece di 64,99.