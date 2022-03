La pazzia che aspettavi: tablet Android 10 pollici a meno di 100€

Un tablet che costa meno di 100 euro? Eccotelo servito grazie alla promozione in corso su Amazon. Un'occasione più unica che rara ma che devi acchiappare al volo prima che sia troppo tardi. Ti colleghi alla pagina ufficiale e spunti il coupon, in questo modo il prezzo finale scende appena a 99,99€ e ti porti a casa un gioiellino.

Android come sistema operativo e dieci pollici di display per fare tutto quello che vuoi.

Inutile rammentarti che con Prime, il pacco arriva a casa in uno o due giorni e non paghi neanche un euro in più.

Tablet: spesa minima, resa massima per questo gioiellino

E' un tablet con tutto al posto giusto questo di Beneve. Ovviamente non costa tanto ma diciamo che l'azienda può ripiegare sul fatto che non investe molto in pubblicità così da concederti la possibilità di avere buoni prodotti a prezzo contenuto.

Questo tablet te lo consiglio se vuoi dare uno svolta alle ore al tuo smartphone: se passi tanto tempo a guardare video, giocare ai tuoi gaming mobile preferiti e a stare sui social, allora sei nel posto giusto. Con 10 pollici di spazio su cui posare gli occhi e una risoluzione avanzata, ti sembrerà di stare al cinema d'ora in poi.

Hai tutto quello che ti serve: processore veloce, spazio a volontà e fotocamera sia frontale che posteriore per non farti mancare niente. Neanche la batteria ti delude visto che l'autonomia è di diverse ore quando sei fuori casa.

Non ti basta? Allora rincaro dicendoti che è super aggiornato, la versione di sistema è proprio la 11.

Cosa aspetti? Acquista al volo questo tablet su Amazon spuntando il coupon, te lo porti a casa a 99,99€ ed è un vero successo assicurato. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.