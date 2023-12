La nuovissima Nintendo Switch OLED crolla a soli 289€!

La Nintendo Switch OLED rappresenta l’ultima evoluzione della console ibrida di Nintendo, offrendo un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e soddisfacente. La caratteristica principale di Nintendo Switch OLED è il suo schermo da 7 pollici, che regala colori più vivaci e un contrasto superiore rispetto al precedente schermo LCD, proprio per l’implementazione di uno schermo con tecnologia OLED. Ciò si traduce in immagini più realistiche e coinvolgenti in modalità portatile.

Il nuovo stand regolabile di è stato ampliato e rinforzato, offrendo un angolo di visualizzazione personalizzabile in modo semplice e rapido. Questo migliora ulteriormente il comfort e il piacere del gioco in modalità da tavolo. La base di Nintendo Switch OLED è stata migliorata, includendo due porte USB, una presa HDMI e una nuovissima porta LAN. Grazie a quest’ultima, la connessione a Internet diventa più stabile e veloce, assicurando sessioni di gioco online senza interruzioni.

Un ulteriore punto di forza della Nintendo Switch OLED è il sistema audio più coinvolgente, dotato di altoparlanti più performanti e una gamma di frequenze più ampia. Inoltre, la console è disponibile anche in una nuova e affascinante colorazione bianca, protagonista proprio di quest’offerta. Oltre a ciò, questa versione presenta una memoria da ben 64GB: un aggiornamento importante dato che il modello di base offre solo 32GB!