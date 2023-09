La nuova Xiaomi Smart Band 8 è su Amazon: acquistala adesso a 39,99€

Debutta oggi su Amazon la nuova Xiaomi Smart Band 8: il dispositivo indossabile pensato per tenere traccia della salute e dell’attività fisica che può essere subito tuo a soli 39,99 euro con spedizione Prime inclusa.

Nuova Xiaomi Smart Band 8 su Amazon: le caratteristiche

La Xiaomi Smart Band 8 presenta un nuovo look sofisticato con una cornice metallica, che la rende adatta per qualsiasi occasione, dal lavoro all’allenamento in palestra e oltre. Indossala con orgoglio e stile, poiché questa smart band si abbina perfettamente al tuo stile di vita.

Il display AMOLED da 1.62 pollici offre una qualità visiva eccezionale con colori vividi e chiari. Inoltre, la smart band è dotata di un sensore di luce adattivo che regola automaticamente la luminosità in base all’ambiente circostante, garantendo una visualizzazione ottimale sia al chiuso che sotto la luce diretta del sole.

Eccezionale la durata della batteria, che può arrivare fino a 16 giorni con un singolo ciclo di ricarica. Inoltre, è resistente all’acqua fino a 5 ATM, il che significa che puoi indossarla sotto la doccia o in piscina senza preoccuparti dei danni.

La Xiaomi Smart Band 8 è dotata di una serie di sensori avanzati che monitorano la tua salute in modo completo. Questi includono il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza cardiaca e il sonno. Avrai accesso ai dati in tempo reale e alle analisi dettagliate tramite l’app companion sul tuo smartphone.

La nuova Xiaomi Smart Band 8 è molto più di un semplice accessorio indossabile; è il tuo compagno per una vita più sana e attiva. Con un design elegante, un display di alta qualità, una lunga durata della batteria e una serie di funzioni per il monitoraggio della salute, questa smart band è un investimento essenziale per il tuo benessere. Non lasciartela sfuggire e acquistala ora su Amazon a soli 39,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.