La nuova NVIDIA RTX 4070 Super è su Amazon: tanta potenza e un OTTIMO PREZZO

Se siete alla ricerca di una scheda video davvero potente, tra le opzioni disponibili in questo momento, è possibile puntare sulla nuova NVIDIA RTX 4070 Super ora disponibile su Amazon con un prezzo di 729 euro. Si tratta della variante MSI Ventus 3X, con sistema a tripla ventola per una migliore gestione delle temperature. La scheda, dotata di 12 GB di memoria dedicata, è la soluzione giusta per ottenere prestazioni eccellenti in gaming a fronte di una spesa decisamente più bassa rispetto ai modelli top di gamma di NVIDIA. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

NVIDIA RTX 4070 Super: la versione MSI Ventus 3X è su Amazon

La NVIDIA RTX 4070 Super è la scheda video del momento: molto più accessibile rispetto ai modelli top di gamma, questa scheda rappresenta la soluzione ideale per tutti i videogiocatori che puntano a raggiungere prestazioni molto elevate con il proprio PC da gaming. In questo momento, la nuova RTX 4070 Super, nella variante firmata MSI Ventus 3X, è disponibile su Amazon. Il prezzo di lancio è di 729 euro.

La scheda video è venduta e spedita da Amazon. Si tratta di un’ottima soluzione per poter acquistare una delle migliori schede video per rapporto qualità/prezzo. La scheda è dotata di un sistema a tripla ventola e può sfruttare tutte le tecnologie RTX, tra cui il DLSS che, nella sua ultima versione, è in grado di garantire una marcia in più in termini di prestazioni.

