La Nissan Skyline di Fast and Furious LEGO è in offerta ad un SUPER PREZZO

La Nissan Skyline GTR-R (R34) è una delle macchine iconiche della saga di Fast and Furious e adesso puoi averla a casa tua in un modellino giocattolo in scala firmato LEGO. Il prezzo di questo set, adatto sia ai più piccoli che agli adulti, è di soli 20,79 euro grazie allo sconto odierno su Amazon.

Macchina giocattolo LEGO Nissan Skyline: proprio come nei film

Il modellino ricostruisce nel dettaglio l’iconica vettura di Brian O’Conner, con tutti i dettagli che hanno reso leggendaria questa macchina nel film 2 Fast 2 Furious.

Potrai notare non solo i colori fedeli all’originale, ma anche le grandi prese d’aria, l’alettone posteriore e i passaruota larghi, con ogni particolare che è stato riprodotto con una cura tipica dei set LEGO. Non manca nemmeno la bombola di NOS sul sedile del passeggero: anzi, diciamo proprio che non poteva assolutamente mancare, così come la minifigure di Brian O’Conner, personaggio indimenticato della saga.

Costruire questa macchinina è dunque un’esperienza divertente e appagante, perfetta per i bambini ma anche per gli adulti collezionisti in cerca di un fantastico pezzo da esposizione. Acquista adesso il set LEGO Speed Champions Nissan Skyline GT-R di Fast and Furious a soli 20,79 euro.