Su Amazon sbarcano le mistery box e sono uno spettacolo! La versione moderna delle buste a sorpresa ti permette di toglierti uno sfizio tecnologico con effetto sorpresa e investimento minimo. Investi appena 12,99€ per riceverne una e le spedizioni sono assolutamente gratis.

Le mistery box tech sono su Amazon: super prezzo

Le mistery box sono un gadget abbasta noto e ce ne sono di tanti tipi, tutti a tema. Quella che ho scovato su Amazon è dedicata ai gadget tecnologici e il bello è che – con questo prezzo più che democratico – puoi toglierti uno sfizio con investimento minimo.

Il premio che ricevi è un'assoluta sorpresa, ma c'è un criterio dietro la preparazione delle box! Infatti, nel 65% il premio è pari o uguale al valore della cifra spesa, nel 25% dei casi trovi un prodotto che ha un valore di una volta e mezzo, nell'8% delle scatole c'è un prodotto che vale il doppio di quello che hai speso mentre nel 2% dei casi può trovare un prodotto misterioso di elevato valore economico.

Insomma, è il momento di rivivere le emozioni di quando da piccoli compravamo le buste a sorpresa, solo che adesso lo puoi fare in chiave super moderna e direttamente da Amazon. Completa l'ordine al volo per portare a casa questa divertente scatola a 12,99€ appena con spedizioni assolutamente gratis. Sii veloce: il prezzo è in rapido aumento.

