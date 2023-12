La mini Cassa Bluetooth di Amazon è piccolissima e potentissima!

L’esperienza sonora offerta dalla cassa Eono è elevata, grazie alla tecnologia audio avanzata sviluppata da HARMAN, garantendo un suono potente e coinvolgente. I bassi profondi e definiti si integrano armoniosamente con gli alti nitidi e cristallini, offrendo un’esperienza audio completa. Con l’equalizzatore a 2 bande, è possibile personalizzare l’output audio in base alle preferenze personali, potenziando i bassi, gli alti o trovando il giusto equilibrio tra entrambi.

La batteria agli ioni di litio ad alta capacità, integrata nella cassa Eono, offre un’autonomia fino a 5 ore, sufficienti per affrontare una lunga giornata all’aria aperta con la colonna sonora preferita. La robustezza è un elemento chiave della cassa Eono, realizzata con un tessuto resistente e un rivestimento rinforzato in gomma, che la rendono impermeabile e resistente alla polvere. In qualsiasi condizione atmosferica, questa cassa mantiene le sue prestazioni ottimali.

La cassa Eono è dotata inoltre di un microfono integrato, consentendo chiamate in vivavoce e l’utilizzo delle funzioni di Google Now e Siri con semplici comandi vocali. Un tocco pratico per consultare il meteo, ricevere aggiornamenti sportivi o avviare la propria playlist preferita senza sollevare un dito. La cassa Eono si presenta, quindi, come la scelta ideale per chi cerca un connubio tra prestazioni audio avanzate e praticità in ogni contesto, viste le dimensioni.