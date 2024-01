La migliore VPN per l'Italia inizia il 2024 in offerta: -49% e 3 mesi gratis

Il 2024 è iniziato con una nuova promozione per la migliore VPN per l’Italia: in questo momento, infatti, è possibile attivare ExpressVPN con un prezzo scontato del 49% scegliendo l’abbonamento annuale con 3 mesi gratis extra. La promozione, quindi, permette di ridurre il costo della VPN fino a 6,24 euro al mese, garantendo un utilizzo illimitato del servizio. Per accedere all’offerta basta visitare il sito di ExpressVPN tramite il link qui di sotto.

La migliore VPN per l’Italia è in offerta: -49% per ExpressVPN

ExpressVPN è considerata, da tempo, come la “miglior VPN per l’Italia”. Si tratta di una delle migliori VPN sul mercato, sia in termini di sicurezza che di velocità della connessione. Grazie ai server sparsi in Italia, inoltre, ExpressVPN consente a chi si trova all’estero (italiani che vivono in un altro Paese o anche a chi è fuori per un viaggio o una vacanza) di geolocalizzare il proprio IP, simulando la propria presenza in Italia e evitando così eventuali blocchi geografici.

Naturalmente, la VPN permette anche a chi si trova in Italia di spostare il proprio IP in un altro Paese, grazie a un network che raggiunge decine e decine di Paesi. ExpressVPN garantisce anche una connessione senza limiti di banda, con la protezione della crittografia e con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento. Si tratta, quindi, di un servizio completo e ricco di vantaggi, ideale per la maggior parte degli utenti alla ricerca della miglior VPN possibile.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN costa 6,24 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano annuale con 3 mesi extra. C’è anche una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

La promozione di ExpressVPN è valida per un periodo di tempo limitato e prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagar ein 3 rate con PayPal.

