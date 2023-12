La migliore VPN per l'Italia è in offerta con 3 mesi GRATIS

ExpressVPN è, da tempo, considerata come la miglior VPN per l’Italia. Il servizio, grazie ai suoi server dislocati nel nostro Paese, consente a tutti i suoi utenti di geolocalizzare l’indirizzo IP in Italia, evitando blocchi geografici e limitazioni ai servizi web per chi vive all’estero. In aggiunta, il servizio garantisce una connessione sicura e realmente privata.

Grazie all’offerta in corso, ExpressVPN è disponibile con un prezzo scontato del 49%. L’offerta in corso, infatti, riduce il prezzo a 6,38 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano annuale che include 3 mesi gratis aggiuntivi. Per tutti gli utenti, inoltre, c’è una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto che vi porterà al sito ufficiale di ExpressVPN. Lo sconto, disponibile per i nuovi utenti, sarà accessibile solo per un breve periodo.

ExpressVPN è la VPN per l’Italia su cui puntare

Con ExpressVPN è possibile accedere alla migliore VPN per l’Italia oltre che a un servizio ottimale per navigare online in modo sicuro e privato, grazie alla crittografia del traffico dati e a una politica no log che azzera qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente.

Con l’offerta in corso, inoltre, l’abbonamento annuale è in sconto, con 3 mesi gratis e un prezzo ridotto fino a 6,38 euro al mese. La promozione, valida per tutti i nuovi utenti, è disponibile tramite il link qui di sotto, con una garanzia di rimborso di 30 giorni che permette di “testare” il servizio nei minimi dettagli.

L’offerta di ExpressVPN prevede la fatturazione anticipata per una spesa complessiva di circa 95 euro (per 15 mesi di abbonamento). Da notare che è possibile pagare con PayPal e, quindi, optare per il pagamento in 3 rate senza interessi andando a dilazionare la spesa.

