La migliore VPN al miglior prezzo: è l'offerta di NordVPN (con Buono Amazon)

NordVPN è oramai un punto di riferimento del settore delle VPN, tanto da essere considerata come la migliore applicazione per accedere in sicurezza e senza tracciamento a Internet. Con l’offerta in corso è ora possibile attivare la VPN a un prezzo davvero ottimo e ricevendo, come ulteriore bonus, un Buono Amazon in regalo.

La promozione riguarda il piano biennale di NordVPN che consente di ridurre il costo del servizio fino a 3,79 euro al mese. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto.

NordVPN conviene ancora di più con la nuova offerta

Il piano biennale di NordVPN ora prevede:

3 mesi gratis

uno sconto fino al 68% sul prezzo che permette di ridurre il costo della VPN fino a 3,79 euro al mese

sul prezzo che permette di ridurre il costo della VPN fino a 3,79 euro al mese un Buono Amazon in regalo, fino a 30 euro

Per accedere alla VPN è possibile scegliere tra tre diversi piani. Le opzioni disponibili sono:

Standard con la VPN illimitata e costo di 3,79 euro al mese

con la VPN illimitata e costo di Plus con VPN illimitata e Password Manager ad un costo di 4,59 euro al mese

con VPN illimitata e Password Manager ad un costo di Completo con VPN illimitata, Password Manager e 1 TB in cloud con un costo di 5,79 euro al mese

L’importo del Buono Amazon in regalo è legato al piano VPN attivato. Con Standard, infatti, c’è un buono di 10 euro, mentre con Plus si sale a 20 euro. Con Completo si arriva alla proposta top di 5,79 euro al mese.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Ricordiamo che la promozione di NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. C’è poi la garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di “provare” il servizio e tutti i suoi vantaggi con la possibilità di ottenere un risarcimento integrale dell’importo speso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.