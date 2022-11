La miglior cover/tastiera per il nuovo iPad (2022)

Qualche settiana fa, Apple ha presentato, oltre al nuovissimo iPad (2022) di decima generazione, anche un accessorio per il device stesso, molto, molto interessante. Si tratta della Magic Keyboard Folio, una cover tastiera interattiva che costa 249 dollari (da noi sui 299€) ma che, abbinata alla Pencil di prima generazione, espande le funzionalità del tablet. Certo, costa quasi la metà del prodotto in sé ma bisogna capire se valga il suo prezzo o meno. I colleghi di MacRumors l’hanno testata in anteprima; ecco cosa ne pensano.

Noi però vi consigliamo la Logitech Combo Touch, praticamente identica e ha perfino la tastiera retroilluminata, a soli 139,99€ su Amazon con spese di spedizione gratuite. È compatibile anche con gli iPad Pro (2018) e iPad Air di quarta e quinta generazione, visto che hanno tutti la medesima dimensione.

Apple: vale la pena comprare la Magic Keyboard Folio per iPad (2022)?

La Magic Keyboard Folio presenta un design unico rispetto agli altri accessori per iPad dell’azienda. Come detto, è identica a quella di Logitech solo che quella di terze parti è uscita molti anni fa. L’azienda di Cupertino ora presenta una custodia che dispone di una tastiera rimovibile e si può utilizzare in abbinata o in separata sede.

Ci sono 14 tasti funzione molto utili che non sono presenti sulla Magic Keyboard per iPad Pro/Air vista in passato e c’è anche il trackpad incluso. I pulsanti hanno un meccanismo a forbice con corsa di 1 mm che consente una digitazione confortevole e il supportino sulla back cover permette di usare il tablet in diverse posizioni, così da soddisfare le esigenze di tutti, sia di chi deve scrivere o lavorare a macchina, chi deve giocare, chi vuole usare il prodotto per studiare, leggere o solo per guardare una serie TV. Voi cosa ne pensate? Quale comprerete? Noi vi suggeriamo la Logitech Combo Touch a soli 139,99€: un vero affare.

