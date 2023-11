La Macchina per la Pasta di Philips CROLLA del 30% su Amazon!

La macchina per la pasta Philips Serie 7000 è una delle più avanzate presenti sul mercato. Grazie allo sconto su Amazon, potrai risparmiare il 30%, facendola tua a soli 211,00€ invece di 299,99€!

Tutte le caratteristiche della Macchina per la Pasta di Philips

La Philips Pasta Maker Serie 7000 è la macchina per la pasta che ti permette di preparare pasta fresca fatta in casa in modo semplice e veloce grazie alle sue caratteristiche innovative come la tecnologia ProExtrude. Potrai creare una varietà di formati di pasta, dalle classiche fettuccine e spaghetti alle più originali lasagne e ravioli.

La Philips Pasta Maker Serie 7000 è dotata di 10 trafile intercambiabili, che ti permettono di creare una varietà di formati di pasta, per soddisfare tutti i tuoi gusti. La macchina per la pasta è facile da usare e richiede solo pochi minuti per preparare la pasta fresca. Basta infatti aggiungere gli ingredienti, scegliere il formato di pasta desiderato e avviare la macchina.

Questa macchina utilizza la tecnologia ProExtrude, che combina un potente motore, una robusta pala di miscelazione e un pannello frontale in metallo per garantire una finitura liscia, qualunque sia la forma della pasta scelta. Il design ottimizzato per la camera di miscelazione e la potente barra di miscelazione in metallo, poi, garantiscono sempre una base di impasto precisa e uniforme, senza dover ripassare l’impasto più e più volte.

La Philips Pasta Maker Serie 7000 è un elettrodomestico pazzesco per chiunque desideri preparare la pasta fresca fatta in casa in modo semplice, e ora la potrai pagare solo 211,00€ invece di 299,99€!

