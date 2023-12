La Macchina da Caffè e Cappuccino Manuale De'Longhi è in SCONTO

De’Longhi Dedica è una macchina del cafè in grado di fare ottimi cappuccini, proprio come al bar. E ora, grazie allo sconto Amazon, potrai farla tua a 153,00€ invece di 278,99€. Si tratta di un ottimo sconto del -45%!

De’Longhi Dedica: la macchina da caffè manuale

La macchina da caffè espresso De’Longhi Dedica rappresenta la soluzione ideale per gli amanti del caffè che desiderano godersi un espresso perfetto comodamente a casa. La sua forma compatta, con soli 15 cm di larghezza, consente una collocazione agevole in ogni cucina, anche nelle più piccoline.

La struttura interamente realizzata in metallo conferisce alla Dedica una robustezza senza pari. Il “cappuccinatore” regolabile facilita la preparazione di bevande come cappuccini o latte macchiato, offrendo cremosità e aromi avvolgenti. Il porta filtro in grado di creare la crema è versatile dato che può contenere sia caffè in polvere che cialde E.S.E., per accontentare ogni gusto.

Oltre alla sua costruzione di qualità, questa macchina offre una serie di funzionalità che la rendono versatile e di facile utilizzo. La funzione Flow Stop consente la personalizzazione della lunghezza del caffè, mentre i tasti fisici permettono di gestire le varie impostazioni con un tocco intuitivo. Il riscaldamento veloce in soli 40 secondi rende la macchina pronta per l’uso in ogni istante.

Per garantire una qualità costante, la Dedica dispone di uno spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività. Il serbatoio d’acqua da 1 litro è trasparente ed estraibile, semplificando operazioni come il riempimento e la pulizia. Inoltre, il raccogligocce regolabile in altezza si adatta a diverse dimensioni di tazze, per una flessibilità ulteriore durante l’esperienza del caffè.

Fai tua questa ottima macchina da caffè manuale a soli 153,00€ invece di 278,99€!

