La Lituania consiglia di non usare telefoni cinesi

Il ministero della Difesa lituano ha raccomandato i consumatori di evitare di acquistare telefoni cellulari cinesi e ha consigliato di buttare i dispositivi già in possesso: ecco perché.

Lituania: stop al Made in Cina

Stando ad uno studio condotto dal National Cyber Security Centre, alcuni smartphone cinesi (i modelli esaminati sono Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G e OnePlus 8T 5G) avrebbero integrate funzionalità pericolose per la sicurezza dei dati personali e per la libertà di espressione.

Introducendo il rapporto, il ​​viceministro della Difesa Margiris Abukeviciusai ha dichiarato che “la nostra raccomandazione è di non acquistare nuovi telefoni cinesi e di sbarazzarsi di quelli già acquistati il ​​più velocemente possibile“.

A quanto pare, i telefoni di punta di Xiaomi venduti in Europa presentano una funzionalità che permette di rilevare e censurare termini come “Tibet libero”, “Lunga vita all'indipendenza di Taiwan” o “movimento per la democrazia”. Sebbene l'opzione per lo Xiaomi Mi 10T 5G sia stata disattivata per l'Unione Europea, l'analisi del National Cyber ​​Security Center del Ministero della Difesa lituano afferma che potrebbe essere attivata da remoto in qualsiasi momento.

Una falla di sicurezza è stata trovata anche nel telefono P40 5G dalla cinese Huawei, mentre nessun problema è stato rinvenuto nel terminale di OnePlus.