La legge di Lidia Poet: la nuova serie Netflix con Sky Special Week

Il giorno tanto atteso è arrivato. Debutta oggi su Netflix La legge di Lidia Poet, l’attesissima nuova serie TV con protagonista Matilda De Angelis nel ruolo della prima donna respinta (e poi ammessa) alla professione di avvocato. In realtà puoi vederla anche su Sky, grazie alla speciale promozione Sky Q Special Week Cinema valida fino al 19 febbraio: hai Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Paramount+ a soli 19,90 euro per i primi 18 mesi, anziché 48 euro al mese. Se ami i film, se ami le serie, se non vuoi rinunciare al meglio del cinema e della televisione, allora questa è l’offerta definitiva.

La legge di Lidia Poet (e tanto altro) con Sky Q Special Week Cinema

Non ci può essere momento migliore di questo per attivare l’offerta Sky Q Special Week Cinema. Perché oltre all’arrivo su Netflix della chiacchieratissima serie tv La legge di Lidia Poet, puoi guardare in prima visione e in esclusiva la serie Sky Original Diango (dal 17 febbraio), il nuovo film con protagonista Brad Pitt Bullet Train, oltre ai film di successo e ai grandi classici inclusi nel catalogo Paramount+ (tra cui Top Gun Maverick, 1923 e Ti mangio il cuore).

Per attivare l’ultima offerta lanciata da Sky collegati alla pagina dedicata e premi su Acquista ora. Nella nuova pagina che si apre inserisci i tuoi dati personali quindi prosegui compilando i campi per il pagamento. È tutto: una volta completato l’ordine riceverai un’email da parte di Sky dell’avvenuto pagamento e dell’attivazione dell’offerta.

